В МЧС опровергли версию о пожаре из-за пиротехники в доме под Ростовом

В хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 января произошел серьезный пожар. Об этом сообщили свидетели происшествия в местных сообществах в соцсетях. По словам жителей частного сектора, причиной возгорания, предположительно, стало нарушение запрета на использование фейерверков и салютов. Однако в региональном главке МЧС опровергли информацию о том, что дом загорелся из-за запуска пиротехнических изделий.
При этом в ведомстве подтвердили сам факт возгорания. По информации спасателей, площадь пожара составила 90 квадратных метров.
Тушение дома на улице Осенней осуществляли 15 сотрудников экстренной службы с привлечением пяти единиц спецтехники.
