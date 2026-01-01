Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС опровергли версию о пожаре из-за пиротехники в доме под Ростовом

В Ростовской области в новогоднюю ночь сгорел частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 января произошел серьезный пожар. Об этом сообщили свидетели происшествия в местных сообществах в соцсетях. По словам жителей частного сектора, причиной возгорания, предположительно, стало нарушение запрета на использование фейерверков и салютов. Однако в региональном главке МЧС опровергли информацию о том, что дом загорелся из-за запуска пиротехнических изделий.

При этом в ведомстве подтвердили сам факт возгорания. По информации спасателей, площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Тушение дома на улице Осенней осуществляли 15 сотрудников экстренной службы с привлечением пяти единиц спецтехники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Что изменится в Ростовской области с 1 января 2026: Новые тарифы на электричество, подорожание проезда, рост МРОТ и выплаты родителям.

Пожары и травма из-за петарды: Что случилось в Ростове в ночь с 31 декабря на 1 января.