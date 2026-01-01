В МЧС опровергли версию о пожаре из-за пиротехники в доме под Ростовом

В хуторе Ленинакан Мясниковского района Ростовской области в ночь с 31 декабря на 1 января произошел серьезный пожар. Об этом сообщили свидетели происшествия в местных сообществах в соцсетях. По словам жителей частного сектора, причиной возгорания, предположительно, стало нарушение запрета на использование фейерверков и салютов. Однако в региональном главке МЧС опровергли информацию о том, что дом загорелся из-за запуска пиротехнических изделий.