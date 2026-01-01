В Ростовской области ребенок и взрослый пострадали в аварии на трассе

В Азовском районе Ростовской области поздно вечером 31 декабря случилась серьезная авария. Как рассказали в донской ГАИ, 62-летний водитель автомобиля «Киа Церато» не справился с управлением, машину вынесло на обочину, после чего она съехала в кювет и опрокинулась.
В результате 57-летний и шестилетний пассажиры получили серьезные травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Госавтоинспекция призывает соблюдать особую осторожность на дорогах в зимний период, — сказали в ведомстве.
