83-летний водитель погиб после ДТП в Еравнинском районе Бурятии

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2025 году наблюдалось 50 опасных погодных явлений. Прошлая зима была аномально теплой, а оттепели наблюдались во всех зимних месяцах. Всего за зиму их было на 10−20 дней больше обычного.