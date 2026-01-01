83-летний водитель погиб после ДТП в Еравнинском районе Бурятии

Смертельное ДТП произошло в Еравнинском районе Республики Бурятии. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МВД.
— Утром 1 января в селе Сосново-Озерское произошло столкновение автомашин «Тойота Камри» и «Тойота Королла Филдер», — говорится в сообщении.
В результате ДТП оба водителя доставлены в больницу. Позже 83-летний водитель «Тойота Королла Филдер» скончался. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
