Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

83-летний водитель погиб после ДТП в Еравнинском районе Бурятии

Смертельное ДТП произошло утром 1 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло в Еравнинском районе Республики Бурятии. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МВД.

— Утром 1 января в селе Сосново-Озерское произошло столкновение автомашин «Тойота Камри» и «Тойота Королла Филдер», — говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя доставлены в больницу. Позже 83-летний водитель «Тойота Королла Филдер» скончался. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2025 году наблюдалось 50 опасных погодных явлений. Прошлая зима была аномально теплой, а оттепели наблюдались во всех зимних месяцах. Всего за зиму их было на 10−20 дней больше обычного.