Здравствуй, поезд, новый год! ЧП на ж/д испортило праздник сотням пассажиров

«Было очень тревожно, что мы тоже попадём в снежную ловушку. Но билеты не сдали. Мы выехали в 20:45, а должны были в 20:14. Около полуночи состав сделал остановку, стоял почти час где-то в Краснодарском крае. Как раз появился интернет, смогли посмотреть новогоднее обращение президента. Вагон оказался полупустым, заполнен где-то на четверть, вероятно, многие пассажиры всё же изменили свои планы и отказались от поездки. Мы следовали с задержкой примерно три часа, но позже сократили отставание до часа», — рассказала rostov.aif.ru пассажир.