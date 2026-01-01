Здравствуй, поезд, новый год! ЧП на ж/д испортило праздник сотням пассажиров

Вместо красной икры и мандаринов — брикетик сухой лапши, вместо шампанского — пол-литра негазированной минералки. Это гуманитарная помощь для тех, кто застрял в обесточенном вагоне. Праздник испорчен. Ехали к родственникам, но оказались в замкнутом пространстве с совершенно посторонними людьми.
Проблемы начались ещё в ночь на 31 декабря. Обильные осадки обрушились на Кубань и Адыгею, разбушевавшаяся стихия нарушила работу контактной сети. Как результат — снежный плен для 55 пассажирских составов. Как люди встречали Новый год в холодных вагонах и какова обстановка сейчас, выяснил rostov.aif.ru.
С чемоданом по сугробам.
Кто-то ждал в гости детей и внуков, кто-то ехал на курорты, чтобы отдохнуть на зимних каникулах. Около 10 часов 1 января пассажиры сообщали, что наконец-то добрались. Но у многих «сгорели» оплаченные билеты и бронь в отелях.
«Поезд “Ростов — Кисловодск”. В вагоне не было электричества, не работали туалеты, телефоны разрядились. После звонков на горячую линию раздали воду и “доширак”. Задержка в пути оказалась более 14 часов, Новый год отметили в поезде», — рассказала пассажирка Лариса.
Много жаловались те, кто ехал из Москвы в сторону Имеретинского Курорта. Состав задержался в пути почти на 20 часов. Также надолго застрял поезд, следующий по маршруту Ростов — Адлер.
«Моя дочка с маленькой внучкой (2 года) выехала 30 декабря в 18 вечера из Ростова в Адлер, должны были приехать 31 декабря в 8:20. В два ночи встали между Армавиром и Белореченском. Личные запасы еды и воды закончились, продукты, что можно было купить, тоже. Сейчас 20:00, еду так и не дают», — просила о помощи Ольга Лагутина.
«Это был последний день, когда мой ребёнок — студент — мог приехать домой, чтобы с семьёй встретить Новый год. В 15:00 мы поняли, что нужно сходить с поезда. Дочь выпустили со скандалом. 500 метров шла с чемоданом по сугробам, на такси добралась до Невинномыска, там мы забрали её в Кисловодск», — поделилась личной историей Ирина Ширина.
Кстати, многие оставляли вагоны и пересаживались на такси. Цены кусались, приходилось искать попутчиков, чтобы вышло дешевле.
Другая пассажирка Светлана Яковлева добавила, что состав наконец-то добрался до Адлера 1 января.
«Спасибо сотрудникам поезда, которые вместе с пассажирами находились в непростой ситуации и выруливали как могли. Всем — лёгкой дороги!» — написала женщина.
«Выехали 30 декабря в 18:21 из Ростова, приехали в Сочи 1 января в 8:50. Дали пол-литра воды», — сообщил пассажир Александр.
В то же время около 50 поездов, по состоянию на полдень 1 января, все ещё следуют с задержкой из-за снегопада в Краснодарском крае. Об этом сообщает региональный оперштаб. Пассажирам доставили около 2,8 тыс. комплектов питания: воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай. Задержка поездов составляет от 47 мин до более 27 часов. Их пропускают через повреждённые участки в том числе с помощью тепловозов.
Новый год в вагоне.
Ростовчанка Татьяна Н. вместе с подругой Еленой должна была отправиться из донской столицы во Владикавказ всего за два часа до боя курантов.
«Было очень тревожно, что мы тоже попадём в снежную ловушку. Но билеты не сдали. Мы выехали в 20:45, а должны были в 20:14. Около полуночи состав сделал остановку, стоял почти час где-то в Краснодарском крае. Как раз появился интернет, смогли посмотреть новогоднее обращение президента. Вагон оказался полупустым, заполнен где-то на четверть, вероятно, многие пассажиры всё же изменили свои планы и отказались от поездки. Мы следовали с задержкой примерно три часа, но позже сократили отставание до часа», — рассказала rostov.aif.ru пассажир.
Пусть и с незначительными задержками, к утру 1 января ей всё-таки удалось добраться до пункта назначения.
Те, кто едет из донской столицы севернее, никаких проблем в пути следования не испытывают. Как сообщила нашей редакции молодая ростовчанка Софья С., она отправилась к сестре в Санкт-Петербург утром 1 января.
«Едем спокойно, почти все пассажиры спят, никаких задержек нет», — прокомментировала редакции девушка.
Но на вокзале «Ростов Главный» её смутило электронное табло, где сообщается о массовых задержках поездов. Маршруты разные: Адлер — Москва, Махачкала — Санкт-Петербург, Кисловодск — Москва, Адлер — Томск, Сухум — Москва, Имеретинский Курорт — Нижний Новгород и другие.
Стояли часами.
Южная транспортная прокуратура взяла под особый контроль массовые задержки пассажирских поездов в Краснодарском крае.
Сначала речь шла о 18 поездах дальнего следования и трёх пригородных составах, но к вечеру число отстающих выросло до 55. Пассажиры оказались в «снежном плену»: поезда стояли часами, ожидая восстановления электроснабжения. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, всю ночь энергетики Краснодарского края вместе с коллегами из других регионов устраняли последствия снегопада в предгорных районах Кубани и Адыгеи. В том числе был восстановлен пролёт линии, который проходит над горной рекой.
«Наиболее сложная обстановка складывается в Краснодарском крае и Республике Адыгея, где развиваются опасные погодные явления. На помощь энергетикам прибыли бригады из Ростовской области. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды», — пояснили в «Россетях».
Пока энергетики работали, пассажиры продолжали ожидать помощи. Как отметили в РЖД, если задержка превышает четыре часа, людям полагается питание. Пассажиры выложили в соцсети фотографии пайков, которые получили: бутылка воды, лапша быстрого приготовления и пачка галетного печенья. На помощь застрявшим в вагонах также пришли кубанские спасатели.
На борьбу со стихией были брошены немалые силы. Более 1000 железнодорожников и специальная техника продолжают работать на повреждённых участках.
«На ряде объектов инфраструктуры высота снежного покрова достигала полутора метров. Движение поездов организовано по временной схеме. Пассажирам задерживающихся поездов предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других», — отметили в РЖД.
Между тем, Южная транспортная прокуратура уже начала проверку: не были ли нарушены права пассажиров. Если выявятся нарушения, виновные ответят по закону.
«Ситуация с нарушением графика движения пассажирских поездов по причине плохих погодных условий остается на контроле. Граждане могут обратиться к дежурному прокурору по номеру 8−919−899−87−33», — пояснили в надзорном ведомстве.
Что за снегопад на Кубани?
Напомним, с 28 декабря на Кубани начало действовать штормовое предупреждение. Жителей предупредили о сильном ветре, грозе, волнении моря в четыре балла. Также синоптики сообщали о мокром снеге на побережье и сильных осадках в горном кластере — до 50−66 мм.
По информации центра погоды «Фобос», циклон засыпал снегом западные склоны Кавказа. При этом высота сугробов в Красной Поляне превысила метр, а в горах выше 1,5 км прогнозировалось образование двухметровых сугробов. Всё это создавало условия для чрезвычайно высокой лавинной опасности.
По мнению метеорологов, ситуация в атмосфере над югом России начнёт меняться только в первых числах января. Погода «пойдет на поправку», а снегопады постепенно прекратятся.