Двое подростков погибли в пожаре в коллективном саду в Серове

Как сообщает прокуратура Свердловской области, после полудня 1 января на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре в доме в садовом некоммерческом товариществе «Юбилейный» в поселке Медянкино близ города Серова.
По предварительной информации, в садовом доме отмечала Новый год компания молодых людей — подростки в возрасте 12−17 лет и 20-летний юноша. Утром они решили истопить печь, и один из ребят плеснул в нее легковоспламеняющуюся жидкость.
В доме вспыхнул пожар, в результате которого двое несовершеннолетних, 2011-го и 2013 годов рождения, погибли. Еще трое госпитализированы. У двоих из них ожоги и отравление продуктами горения. Им оказывается медицинская помощь, врачи оценивают состояние подростков как удовлетворительное. Третий пострадавший — единственный совершеннолетний из этой компании — в тяжелом состоянии. Еще один подросток, выбираясь из дома через разбитое окно, получил порезы, но от госпитализации отказался.
Прокуратура заявляет, что намерена дать оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также правовую оценку работе органов системы профилактики по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних.