Двое подростков погибли в пожаре в коллективном саду в Серове

В доме вспыхнул пожар, в результате которого двое несовершеннолетних, 2011-го и 2013 годов рождения, погибли. Еще трое госпитализированы. У двоих из них ожоги и отравление продуктами горения. Им оказывается медицинская помощь, врачи оценивают состояние подростков как удовлетворительное. Третий пострадавший — единственный совершеннолетний из этой компании — в тяжелом состоянии. Еще один подросток, выбираясь из дома через разбитое окно, получил порезы, но от госпитализации отказался.