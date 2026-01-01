Мужчина погиб при пожаре в Бурятии в новогоднюю ночь. Об этом КП-Иркутск сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
— 1 января на пульт 112 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Зарубино. На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул, — говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован на 48 квадратных метрах. В ходе разбора конструкций было обнаружено тело мужчины. Предположительно, погибшим является 56-летний собственник дома. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки обогревателя.