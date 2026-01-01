Сальдо сообщил о сгоревшем заживо ребенке при атаке ВСУ

«Четверо ранены, и еще один малыш пока не идентифицирован», — сказал он.
По словам Сальдо, тела мирных жителей, погибших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах, практически полностью сгорели, «как после ядерного удара». «Остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов», — заключил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали мирных жителей, отмечавших Новый год в Херсонской области.
Согласно последним данным, число погибших превышает 24, более 50 человек пострадали.