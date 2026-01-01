Ричмонд
Жители Перми разбили окно автобуса и устроили драку с собакой на остановке

Ролик появился в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми разбили стекло автобуса и устроили драку с участием собаки на остановке, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь» (с красной эмблемой).

Днём 1 января в социальных сетях был опубликован ролик, снятый на одной из городских остановок. На кадрах видно остановившийся автобус № 6, который стоит возле остановочного пункта (его название не уточняется). Прямо возле транспорта на земле лежат несколько человек и наносят друг другу удары.

«В автобусе разбили стекло бутылкой, и устроили побоище прямо на остановке», — сообщает автор поста.

В ролике присутствует обилие нецензурной лексики, а прямо в центре драки заметно собаку, которая прыгает рядом с дерущимися мужчинами и женщинами. В один момент автор видео продвигается дальше и показывает круглое отверстие в стекле автобуса. По его словам, окно было разбито во время конфликта.