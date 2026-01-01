Ричмонд
В Ростове разыскивают тех, кто пустил салют в комнату к ребенку

В Ростове ребенок получил травмы из-за салюта, который пускали на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время празднования Нового года пострадал ребенок. В комнату, в которой находился юный горожанин, с улицы через окно влетела часть салюта. В результате несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Сотрудники полиции провели осмотр помещения. Фрагмент пиротехнического изделия и его корпус были изъяты для экспертизы, — сказали в ведомстве.

Сейчас люди, которые пускали салют в новогоднюю ночь, разыскиваются оперативниками.

В полиции напомнили, что на территории региона продолжают действовать ограничения на использование пиротехники. Нарушителям грозит административная ответственность.