В Ростове разыскивают тех, кто пустил салют в комнату к ребенку

В Ростове-на-Дону во время празднования Нового года пострадал ребенок. В комнату, в которой находился юный горожанин, с улицы через окно влетела часть салюта. В результате несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.