Под Самарой утром 1 января Lada Kalina догнала внедорожник, водитель погиб

Смертельная авария произошла в первый день 2026 года в Самарской области.

Источник: Госавтоинспекция Самарской области

Ранним утром 1 января под Самарой произошло смертельное ДТП. О его подробностях рассказали в Госавтоинспекции Самарской области. Примерно в 06.15 на 39 километре дороги Самара — Волгоград 37-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Kalina врезался в автомобиль Lada Niva под управлением 40-летнего мужчины, который ехал впереди.

«Водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах этой аварии.