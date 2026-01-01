Смертельный пожар в башкирский деревне: погиб 70-летний инвалид

Сегодня, 1 января, в Зианчуринском районе Башкирии произошел трагический пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в деревне Биштиряк на улице Сандугач загорелся бревенчатый жилой дом.
К ликвидации возгорания были привлечены добровольная пожарная команда Казанбулакского сельсовета и подразделения МЧС. В ходе тушения пожарные обнаружили в кухне дома тело 70-летнего мужчины. По имеющейся информации, погибший был инвалидом.
В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа и дознаватель МЧС, которые устанавливают точную причину пожара и размер материального ущерба.
Спасатели напоминают жителям республики о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в быту: не курить в постели, отключать электрообогреватели на ночь и устанавливать в жилье автономные дымовые извещатели, которые смогут своевременно предупредить об опасности громким звуковым сигналом.
