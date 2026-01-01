Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельный пожар в башкирский деревне: погиб 70-летний инвалид

В Башкирии во время пожара погиб 70-летний инвалид.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 января, в Зианчуринском районе Башкирии произошел трагический пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в деревне Биштиряк на улице Сандугач загорелся бревенчатый жилой дом.

К ликвидации возгорания были привлечены добровольная пожарная команда Казанбулакского сельсовета и подразделения МЧС. В ходе тушения пожарные обнаружили в кухне дома тело 70-летнего мужчины. По имеющейся информации, погибший был инвалидом.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа и дознаватель МЧС, которые устанавливают точную причину пожара и размер материального ущерба.

Спасатели напоминают жителям республики о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в быту: не курить в постели, отключать электрообогреватели на ночь и устанавливать в жилье автономные дымовые извещатели, которые смогут своевременно предупредить об опасности громким звуковым сигналом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.