На предприятии в Калужской области возник пожар после атаки дрона

Шапша также выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке дронов на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Удар был нанесен в новогоднюю ночь, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали. Следственный комитет возбудил дело о теракте.