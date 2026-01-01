Ричмонд
Похищал деньги у пассажиров: В аэропорту Кишинева задержан член преступной группы, которая обворовывала людей в самолетах

Пограничная полиция Молдовы раскрыла международную преступную группировку [видео]

Источник: Комсомольская правда

Пограничная полиция Молдовы раскрыла международную преступную группировку.

В Международном аэропорту в Кишинёве задержан член преступной группы, специализирующейся на хищениях крупных сумм денег на международных авиарейсах.

Пассажиру рейса Стамбул-Кишинёв были полностью возвращены украденные 7 000 евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован на 72 часа. Расследование продолжается с целью выявления всех участников группировки и документирования её деятельности.

