Похищал деньги у пассажиров: В аэропорту Кишинева задержан член преступной группы, которая обворовывала людей в самолетах

Пограничная полиция Молдовы раскрыла международную преступную группировку.
В Международном аэропорту в Кишинёве задержан член преступной группы, специализирующейся на хищениях крупных сумм денег на международных авиарейсах.
Пассажиру рейса Стамбул-Кишинёв были полностью возвращены украденные 7 000 евро.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован на 72 часа. Расследование продолжается с целью выявления всех участников группировки и документирования её деятельности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Утраты года: Великий композитор Евгений Дога, врач Георгий Палади, давший жизни нескольким поколениям, легенда отечественной эстрады Маргарета Ивануш — кого еще потеряла Молдова в 2025 году.
Молдова проводила в последний путь известных людей (далее…).
«Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь.
Следствие по делу о пропаже людей в селе Берёзки началось 23 декабря и быстро перешло к версии умышленных убийств (далее…).
За 5 лет правления Санду экономика ушла на дно, реформа юстиции провалилась, а страна приобрела новых врагов: За что британцы назвали президентку Молдовы «Человеком года».
О чём не рассказала президент Молдовы на итоговой пресс-конференции (далее…).