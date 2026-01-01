Ричмонд
«Башкортостан готов оказать любую поддержку»: Радий Хабиров выразил соболезнования близким жертв трагедии в Херсонской области

Глава Башкирии выразил соболезнования по поводу трагедии в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с заявлением в связи с трагическими событиями в новогоднюю ночь в Херсонской области, где десятки мирных жителей стали жертвами террористической атаки.

В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, руководитель республики принес соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он также подчеркнул, что Башкирия готова оказать любую необходимую поддержку.

Напомним, в результате удара беспилотных летательных аппаратов по поселку Хорлы погибли 24 человека, среди которых был ребенок. Более 50 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, в результате удара беспилотных летательных аппаратов по поселку Хорлы погибли 24 человека, среди которых был ребенок. Более 50 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.