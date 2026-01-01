Полицейский провалился под лед, спасая тонущего человека в Ленобласти

Большой трагедией могла закончиться история с прогулкой по льду на реке Волхов в Киришском районе. Мужчина гулял по льду в 60−70 метрах от берега, на место приехала полиция. И в этот момент мужчина провалился под лед. Сотрудник органов бросился его спасать, но провалился под лед сам. Звучит отчасти комично, если бы не так страшно. Спасать обоих пришлось уже пожарным. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.
— Незамедлительно прибывшие на место пожарные 58 ПСЧ спасли сотрудника полиции и мужчину. После их передали бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее «КП-Петербург» писала о еще одном происшествии. В новогоднюю ночь в руках у шестилетнего мальчика взорвался фейерверк. Врачи провели сложнейшую операцию, чтобы спасти ребенку руку. На данный момент прогноз оптимистический. Остается вопрос, как у маленького ребенка оказалась в руке опасная петарда.