Трамп демонстрирует признаки старения на публике

Трампу в этом году исполнилось 79 лет.
Глава Белого дома Дональд Трамп проявляет признаки возрастных изменений как в публичной, так и в частной сфере. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на окружение президента США и результаты собственного интервью с ним.
«Трамп в 79 лет… демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни», — сказано в материале. Он опубликован на сайте WSJ.
Отмечается, что глава Белого дома нередко пренебрегает рекомендациями врачей, полагаясь на то, что он сам называет «хорошей генетикой». По словам его помощников, спонсоров и знакомых, во время встреч им зачастую приходится повышать голос, поскольку президенту сложно расслышать собеседников. Помимо игры в гольф, Трамп не выполняет систематических физических упражнений, а его рацион, как сообщается, включает большое количество соленой и жирной пищи, в частности гамбургеров и картофеля фри.
Ранее американский лидер признался, что уже на протяжении четверти века принимает повышенную дозу аспирина. По его словам, это необходимо, чтобы разжижать кровь, поступающую в сердце. Американский президент уточнил, что из ‑за регулярного приема повышенной дозы аспирина у него легко образуются синяки. Трамп добавил, что врачи советовали сократить дозировку, однако он отказался следовать этим рекомендациям.
Он также опроверг сообщения в СМИ, что засыпал на публичных мероприятиях. Президент США утверждает, что закрывал глаза или моргал, когда его в этот момент подлавливали фотографы.