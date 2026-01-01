Трамп демонстрирует признаки старения на публике

Отмечается, что глава Белого дома нередко пренебрегает рекомендациями врачей, полагаясь на то, что он сам называет «хорошей генетикой». По словам его помощников, спонсоров и знакомых, во время встреч им зачастую приходится повышать голос, поскольку президенту сложно расслышать собеседников. Помимо игры в гольф, Трамп не выполняет систематических физических упражнений, а его рацион, как сообщается, включает большое количество соленой и жирной пищи, в частности гамбургеров и картофеля фри.