Собянин сообщил о нейтрализации еще трех БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 января, сообщил о нейтрализации еще трех БПЛА на подлете к столице. Он также добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

— Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву, — написал глава города в MAX.

1 января глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила, что после падения обломков сбитого дрона Вооруженных сил Украины начался пожар в резервуарном парке Альметьевска. По ее словам, представители экстренных служб оперативно прибыли на место и потушили пламя. Никто не пострадал.

