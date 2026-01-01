Ричмонд
Пострадавших при теракте в Хорлах эвакуировали в Крым

Десять человек, пострадавших от удара ВСУ в Херсонской области, сейчас находятся в больницах Крыма. Об этом сообщили в Минздраве Республики.

От дронов ВСУ пострадала беременная девушка, которая сейчас находится в больнице Симферополя.

«По состоянию на 19:00 в медицинских организациях Республики Крым находятся 10 пострадавших в результате удара ВСУ в Херсонской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минздрава Республики.

Пятеро детей доставлены в «Республиканскую детскую клиническую больницу». Еще трое взрослых размещены в «Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6», одна пострадавшая проходит лечение в «Республиканской клинической больнице имени Семашко», еще одна — в «Джанкойской центральной районной больнице».

По данным медиков, трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные пациенты оцениваются как находящиеся в состоянии средней степени тяжести.

Также стало известно, что от атаки украинских беспилотников пострадала беременная девушка. Она находится в больнице Симферополя.

Дроны ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы. По имеющимся данным, атака носила прицельный характер и была осуществлена практически в момент наступления Нового года, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительной информации, ранения получили более 50 человек, 24 человека погибли, среди них — ребенок. Площадь возгорания в кафе после удара составила около 500 квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к комиссару ООН и международному сообществу с призывом осудить украинскую атаку по Хорлам.

