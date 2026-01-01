Пострадавших при теракте в Хорлах эвакуировали в Крым

Дроны ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы. По имеющимся данным, атака носила прицельный характер и была осуществлена практически в момент наступления Нового года, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительной информации, ранения получили более 50 человек, 24 человека погибли, среди них — ребенок. Площадь возгорания в кафе после удара составила около 500 квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к комиссару ООН и международному сообществу с призывом осудить украинскую атаку по Хорлам.