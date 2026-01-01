Десять пострадавших при атаке Киева на Хорлы эвакуированы в Крым

Трагедия произошла в ночь на 1 января в Херсонской области, когда силы ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители отмечали Новый год. Один из использованных беспилотников был оснащен зажигательной смесью, что вызвало сильный пожар.