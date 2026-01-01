Десять пострадавших при атаке Киева на Хорлы эвакуированы в Крым

Десять пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы были эвакуированы на территорию Крыма. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
«На данный момент у нас уже 10 пострадавших, которые находятся на территории республики. Пять детей у нас находятся в РДКБ [Республиканская детская клиническая больница]», — сказал министр.
Натаров уточнил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. У всех эвакуированных медики диагностировали минно-взрывные травмы.
Трагедия произошла в ночь на 1 января в Херсонской области, когда силы ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители отмечали Новый год. Один из использованных беспилотников был оснащен зажигательной смесью, что вызвало сильный пожар.
Как писал KP.RU, в результате атаки погибли 24 человека, включая одного ребёнка. Ещё около 50 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. В связи с трагедией 2 и 3 января на территории региона были объявлены дни траура.