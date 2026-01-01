Ричмонд
В Петербурге шестилетний мальчик пострадал от взрыва фейерверка

ЧП случилось вскоре после полуночи.

В новогоднюю ночь в одном из дворов на Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошёл инцидент: в руке у шестилетнего ребёнка сдетонировал фейерверк.

ЧП случилось вскоре после полуночи. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. У мальчика диагностировали рваную рану левой кисти, повреждение сухожилий и нервов, отвечающих за сгибание пальцев.

В микрохирургическом отделении врачи провели сложную операцию: обработали рану, выполнили репозицию костей и установили металлические конструкции для фиксации. По словам медиков, прогноз на восстановление функций руки — благоприятный.

В клинике отмечают: в праздничные дни туда чаще всего поступают пациенты с бытовыми травмами — от порезов и ожогов до повреждений, полученных на улице.