Сальдо рассказал о чудом спасшейся семье во время атаки на гостиницу в Хорлах

Сальдо сообщил, что в результате этой атаки один ребенок заживо сгорел, еще четверо детей ранены. Губернатор добавил, что тела погибших при ударе почти полностью сгорели, как после ядерного удара. Он также сообщил, что пожар, который разгорелся после удара ВСУ, не могли потушить более шести часов.