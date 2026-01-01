Женщина с маленьким ребенком спаслись во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, семья приехала туда на отдых из Ленинградской области. Об этом в четверг, 1 января, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
Глава Херсонской области отметил, что женщина с ребенком смогли спастись благодаря тому, что в момент атаки они ушли в гостиничный номер, их окна выходили в другую сторону.
Сальдо сообщил, что в результате этой атаки один ребенок заживо сгорел, еще четверо детей ранены. Губернатор добавил, что тела погибших при ударе почти полностью сгорели, как после ядерного удара. Он также сообщил, что пожар, который разгорелся после удара ВСУ, не могли потушить более шести часов.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кровь погибших при ударе под Херсоном гражданских — на руках президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров в Европе. По словам депутата, украинская армия целенаправленно ударила по гостинице и кафе, где мирные граждане собирались встретить Новый год.