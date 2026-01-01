Собянин: Еще пять направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Еще пять направлявшихся к Москве беспилотников нейтрализованы силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 1 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
— Системой ПВО Минобороны уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в MAX.
До этого Собянин сообщил о нейтрализации еще трех БПЛА на подлете к столице.
1 января глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила, что после падения обломков сбитого дрона Вооруженных сил Украины начался пожар в резервуарном парке Альметьевска. Никто не пострадал.