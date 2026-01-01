Среди эвакуированных в Крым из Хорлов есть беременная женщина

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 1 января в Херсонской области произошел трагический инцидент. ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах, где люди отмечали Новый год. В результате атаки погибли 24 человека, среди которых был один ребёнок.