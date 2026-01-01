Среди эвакуированных в Крым из Хорлов есть беременная женщина

Среди эвакуированных в Крым пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на село Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь есть беременная женщина. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
«Одна пациентка находится в ГБУЗ РК “Республиканская клиническая больница им. Семашко”, потому что она беременна», — сказал министр.
Натаров ранее сообщал, что десять пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы эвакуированы в Крым. Трое человек находятся в тяжелом состоянии. Всем диагностированы минно-взрывные травмы.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 1 января в Херсонской области произошел трагический инцидент. ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах, где люди отмечали Новый год. В результате атаки погибли 24 человека, среди которых был один ребёнок.