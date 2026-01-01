Число сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 14

Как уточнил мэр в Telegram-канале, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Утром Собянин сообщал, что в новогоднюю ночь средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников на подлете к Москве.
