Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 14

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых беспилотниках, летевших в направлении столицы. По его словам, силы ПВО уничтожили еще три БПЛА. Общее число сбитых дронов с полуночи четверга выросло до 14.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил мэр в Telegram-канале, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Утром Собянин сообщал, что в новогоднюю ночь средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников на подлете к Москве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше