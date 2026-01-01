На 55-м году жизни умер спортивный журналист Иван Швец

Спортивный журналист Иван Швец скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщила радиостанция «Бизнес ФМ», где он работал более 15 лет.
По предварительным данным, причиной смерти стал тромб, оторвавшийся во время тренировки.
Швец окончил факультет журналистики МГУ. В студенческие годы он начал работу в спортивном отделе телеканала НТВ, позже был комментатором на Eurosport.
Ранее сообщалось, что умер российский писатель Анатолий Королев. Он являлся автором романов «Голова Гоголя», «Быть Босхом» и «Человек-язык». Как сообщила пресс-служба Пермского государственного университета, Королев был одним из значительных писателей второй половины XX века и преподавателем Литературного института, а его стилистически изощренная проза вызывала как восторг читателей, так и горячие споры критиков.