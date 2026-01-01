На 55-м году жизни умер спортивный журналист Иван Швец

Ранее сообщалось, что умер российский писатель Анатолий Королев. Он являлся автором романов «Голова Гоголя», «Быть Босхом» и «Человек-язык». Как сообщила пресс-служба Пермского государственного университета, Королев был одним из значительных писателей второй половины XX века и преподавателем Литературного института, а его стилистически изощренная проза вызывала как восторг читателей, так и горячие споры критиков.