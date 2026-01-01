Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших в сторону Москвы БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 января, сообщил об уничтожении еще четырех летевших в сторону столицы БПЛА.
— Отражена атака четырех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в MAX.
Ранее мэр столицы сообщил, что еще пять направлявшихся к Москве беспилотников нейтрализованы силами противовоздушной обороны (ПВО).
1 января в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбили 168 дронов ВСУ в небе над регионами России прошедшей ночью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше