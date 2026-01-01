Зеленский в 2025 году не выступил с посланием к парламенту.
Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал важный риутал в 2025 году. Он так и не выступил с ежегодным посланием к украинскому парламенту, несмотря на то что его подготовка велась. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Кстати, 2025-й стал единственным годом когда не состоялось ежегодное послание… в Верховную раду. Хотя такое начали готовить еще 17 сентября 2025 года, но так оно и не увидело свет… Тоже показательно», — написал Железняк в своем telegram-канале.
Зеленский в 2024 году выступил с ежегодным посланием к Верховной раде 19 ноября. В условиях повышенной секретности он представил в украинском парламенте так называемый «план стойкости» Украины, включающий десять пунктов.
Срок президентских полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года. На территории Украины с февраля 2022 года действует режим военного положения, который регулярно продлевается на очередные 90 дней. Ссылаясь на эти обстоятельства, Зеленский принял решение отменить проведение президентских выборов и фактически продолжает исполнять обязанности президента Украины. В России постоянно указывают на утрату Зеленским легитимности. В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что «судьбоносные» документы нужно подписывать с легитимными властями.