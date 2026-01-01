Срок президентских полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года. На территории Украины с февраля 2022 года действует режим военного положения, который регулярно продлевается на очередные 90 дней. Ссылаясь на эти обстоятельства, Зеленский принял решение отменить проведение президентских выборов и фактически продолжает исполнять обязанности президента Украины. В России постоянно указывают на утрату Зеленским легитимности. В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что «судьбоносные» документы нужно подписывать с легитимными властями.