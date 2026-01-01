Десять пострадавших при ударе по Хорлам эвакуированы в Крым

«По состоянию на 19:00 мск в медицинских организациях Республики Крым находятся десять пострадавших в результате удара ВСУ в Херсонской области», — сообщил он.
Согласно официальному сообщению, пятеро детей размещены в детской республиканской больнице Крыма. Трое взрослых пострадавших находятся на лечении в больнице скорой помощи № 6 в Симферополе, ещё одна пациентка госпитализирована в республиканскую больницу имени Семашко, а ещё одна — в центральную районную больницу Джанкоя.
Министр здравоохранения региона также отметил, что среди пострадавших — пятеро детей и женщина, ожидающая ребёнка. Состояние трёх человек, включая ребёнка, классифицируется как тяжёлое, тогда как у остальных пострадавших зафиксировано состояние средней тяжести.
Напомним, что в результате удара украинских беспилотников по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области погибли более 24 человек и более 50 получили ранения. Нападение произошло в ночь на Новый год, когда в зданиях находились мирные жители. Один из дронов нёс зажигательную смесь, перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные ликвидировали возгорание только под утро, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В области объявлен двухдневный траур. МИД РФ призвал мировое сообщество осудить теракт в Херсонской области.
