Обломки сбитого БПЛА повредили несколько окон в многоэтажке Сочи

Атака обошлась без пострадавших и пожаров. Администрация города уже заявила о готовности помочь жильцам восстановить остекление и привести в порядок прилегающую территорию.
В Краснодарском крае также разбушевалась непогода, оставившая без света около 43 тысяч человек. В горных районах Сочи электроснабжение уже восстановлено.
