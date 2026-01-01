Ричмонд
Обломки сбитого БПЛА повредили несколько окон в многоэтажке Сочи

Обломки сбитого беспилотника повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Атака обошлась без пострадавших и пожаров. Администрация города уже заявила о готовности помочь жильцам восстановить остекление и привести в порядок прилегающую территорию.

В Краснодарском крае также разбушевалась непогода, оставившая без света около 43 тысяч человек. В горных районах Сочи электроснабжение уже восстановлено.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

