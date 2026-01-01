В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 1 января, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
— По состоянию на 19:00 мск в медицинских организациях Республики Крым находятся 10 пострадавших в результате удара ВСУ в Херсонской области, — сказал он.
По словам Натарова, трое из доставленных пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Остальные в среднетяжелом. Одна из раненых беременна, передает ТАСС.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о чудом спасшейся семье во время атаки на гостиницу в Хорлах. Он отметил, что женщина с ребенком смогли спастись благодаря тому, что в момент атаки они ушли в гостиничный номер, их окна выходили на другую сторону.
Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за удара армии Украины по Хорлам. По словам губернатора, регион скорбит вместе с семьями погибших в результате трагедии.