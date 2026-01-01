Ричмонд
Ещё два дрона ВСУ сбили на подлёте к Москве

Два украинских беспилотника уничтожены на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Это уже 28-й сбитый БПЛА ВСУ с начала 1 января. О каких-либо разрушениях на земле пока неизвестно.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

