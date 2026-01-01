Россия передала США маршрут и детали дрона, атаковавшего резиденцию Путина

РФ предоставила Вашингтону деталь дрона, доказывающую его участие в атаке на резиденцию Путина.
Материалы с расшифровкой маршрута и контроллер украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО во время ночной атаки 29 декабря 2025 года на резиденцию Президента России в Новгородской области, были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале.
«Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции Президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве», — написала пресс-служба военного ведомства в telegram-канале. Там также размещены видеокадры, на которых зафиксирован момент передачи собранных доказательств американской стороне.
В министерстве уточнили, что в пакет материалов вошли технические компоненты беспилотного летательного аппарата и данные его маршрутизации, которые российские специалисты, по заявлению оборонного ведомства, предварительно расшифровали. В сообщении подчеркивается, что беспилотник был поражен дежурными силами ПВО при подлете к району расположения резиденции главы государства, а обломки упавшего аппарата использованы как вещественные доказательства.
О нападении на резиденцию Владимира Путина сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его утверждению, атака была совершена в ночное время 29 декабря. В Кремле отказались представить какие-либо доказательства, сославшись на то, что все беспилотные аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Соединенные Штаты заявили о намерении проанализировать имеющиеся разведданные, касающиеся инцидента.