Украинские дроны атакуют Москву: в аэропортах вводят ограничения. Онлайн-трансляция

Три украинских дрона сбили над Москвой.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение полутора часов были уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. В связи с инцидентом введены временные ограничения на выполнение полетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Аэропорт Шереметьево осуществляет прием и вылет рейсов по согласованию с уполномоченными органами. URA.RU следит за ситуацией в своей онлайн-трансляции.
23:52 В аэропортах Домодедово и Жуковского сняты ограничения, сообщает Росавиация.
23:22 Как выяснило URA.RU, в столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задерживаются порядка 60 рейсов, как минимум 10 отменены. Причина задержек и отмен — введенные временные ограничения в авиагаванях на фоне атаки БПЛА на столицу. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропортов.
Список отмененных рейсов в Шереметьево Список отмененных рейсов Список отмененных рейсов в Домодедово.
23:19 Сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
22:51 Аэропорт Пулково работает штатно. Однако из-за вводимых ограничений в московском авиаузле могут вноситься изменения в расписание. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.