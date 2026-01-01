Украинские дроны атакуют Москву: в аэропортах вводят ограничения. Онлайн-трансляция

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение полутора часов были уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. В связи с инцидентом введены временные ограничения на выполнение полетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Аэропорт Шереметьево осуществляет прием и вылет рейсов по согласованию с уполномоченными органами. URA.RU следит за ситуацией в своей онлайн-трансляции.