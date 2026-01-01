Список погибших при ударе ВСУ по Хорлам опубликуют после идентификации всех тел

Напомним, что в результате удара украинских беспилотников по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Нападение произошло в ночь на Новый год, когда в зданиях находились мирные жители. Один из дронов нёс зажигательную смесь, перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные ликвидировали возгорание только под утро, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ.