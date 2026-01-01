Ричмонд
Список погибших при ударе ВСУ по Хорлам опубликуют после идентификации всех тел

Полный перечень имён людей, погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице на черноморском побережье Херсонской области, будет обнародован после завершения процедуры опознания. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Life.ru

Он пояснил, что процесс идентификации затруднён, поскольку тела большинства жертв практически полностью сгорели во время пожара, и в настоящее время проводятся все необходимые экспертизы.

Глава региона заверил, что как только будут установлены личности всех погибших и собраны соответствующие данные, эта информация будет опубликована для общественности. «Когда будут известны все имена погибших и их данные, мы обязательно их опубликуем», — подчеркнул Сальдо.

Напомним, что в результате удара украинских беспилотников по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Нападение произошло в ночь на Новый год, когда в зданиях находились мирные жители. Один из дронов нёс зажигательную смесь, перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные ликвидировали возгорание только под утро, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ.

