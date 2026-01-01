Охота ВСУ на мирных и новые детали атаки на резиденцию Путина: главное об СВО к 1 января

ВСУ совершили несколько атак на мирных в Херсонской области, есть погибшие, включая детей.
В первый день 2026 года ВСУ нанесли несколько масштабных ударов по территории Херсонской области. Помимо теракта в поселке Хорлы, где в результате атаки украинских беспилотников погибли не менее 24 человек, поступила информация об еще одном инциденте с применением дронов против гражданского автомобиля в районе населенного пункта Тарасовка Алешкинского округа. В машине находилась семья из четырех человек, в результате атаки погиб ребенок пяти лет.
Также стали известны новые детали с атаки дронов ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, которая произошла на днях. Российские спецслужбы извлекли из одного из сбитых беспилотников файл с полетным заданием, согласно которому конечной целью атаки был объект в резиденции. Главное о спецоперации на Украине 1 января — в материале URA.RU.
Новогодние трагедии в Херсонской области.
В новогоднюю ночь дроны ВСУ атаковали гостиницу в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа. В ходе теракта в Хорлах погибли не менее 24 человек. Люди не смогли выбраться из огня после того, как здание поджег дрон ВСУ при помощи зажигательной смеси. Среди погибших был один маленький ребенок. Кроме того, по предварительной информации, около 50 человек получили ранения различной тяжести. Среди них — шестеро несовершеннолетних.
По данным силовых структур, беспилотники, задействованные в теракте, могли нести от 10 до 15 килограммов тротила. На месте происшествия обнаружены обломки БПЛА с надписями на украинском языке — указали собеседники ТАСС. Власти рассматривают случившееся как прицельный удар по месту массового скопления граждан.
В этот же день стало известно о еще одной трагедии. В районе Тарасовки Алешкинского округа дрон поразил легковую машину, в которой находилась семья из четырех человек. На месте погиб пятилетний ребенок. Его мать, бабушка и дедушка получили множественные ранения и в тяжелом состоянии доставлены в Скадовскую центральную районную больницу, где им оказывают экстренную помощь, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
Власти Херсонской области объявили 2 и 3 января днями траура по погибшим при ударах беспилотников. В эти дни на административных зданиях приспустят флаги, культурно-массовые мероприятия будут отменены или сокращены. В целом за ночь средства ПВО сбили 168 украинских БПЛА самолетного типа, уточнили в Минобороны РФ.
Новые детали атаки на резиденцию Путина.
Российские спецслужбы извлекли из обломков одного из сбитых 29 декабря 2025 года беспилотников файл с полетным заданием, согласно которому конечной целью атаки был объект в резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ведомство уточнило, что данные были получены после технического осмотра дрона, участвовавшего в массированном налете на территорию России. Специалисты провели расшифровку навигационных параметров, среди которых были координаты промежуточных точек и финальной цели полета.
Жив или мертв: ГУР заявило об инсценировке убийства главаря из РДК* Капустина**
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило, что лидер «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в РФ террористической и запрещен) Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов) жив и продолжает находиться на территории Украины. На это указал военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале 1 января, обратив внимание на публикацию украинского ведомства.
По словам Котенка, украинская разведка опубликовала материал, в котором опровергла ранние сообщения о гибели Капустина. Ранее, 27 декабря, ряд источников, в том числе украинских, сообщали о ликвидации Капустина на запорожском направлении. Тогда утверждалось, что по автомобилю, в котором он передвигался, был нанесен удар FPV-дроном. Причем представители РДК сами публиковали заявления о гибели своего командира, однако позже эти сведения перестали подтверждать.
ВС РФ ударили по объектам энергетики на Украине и сбили Су-27.
Российские военные в ночь на 1 января нанесли комплексный удар по военной инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, задействованные в оборонной сфере. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. По данным ведомства, по целям на территории Украины работали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
В военном ведомстве уточнили, что под удар попали и склады с боеприпасами и цеха сборки беспилотников противника. Также сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в зоне боевых действий.
Взвод военных ВСУ уничтожен в учебном центре под Черниговом.
Казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотников Вооруженных сил Украины полностью разрушены в Черниговской области. Об этом 1 января сообщили представители российских силовых ведомств, в беседе с журналистами.
По данным источника, удар был нанесен по объекту в районе населенного пункта Прогресс, где размещался личный состав и инфраструктура центра. Цель удара была выбрана с учетом данных разведки о характере объекта и его значении для подготовки операторов БПЛА.