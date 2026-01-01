Охота ВСУ на мирных и новые детали атаки на резиденцию Путина: главное об СВО к 1 января

В первый день 2026 года ВСУ нанесли несколько масштабных ударов по территории Херсонской области. Помимо теракта в поселке Хорлы, где в результате атаки украинских беспилотников погибли не менее 24 человек, поступила информация об еще одном инциденте с применением дронов против гражданского автомобиля в районе населенного пункта Тарасовка Алешкинского округа. В машине находилась семья из четырех человек, в результате атаки погиб ребенок пяти лет.