Трагедия на трассе под Тюменью унесла жизнь родителей четверых детей. Фото

Вечером 1 января текущего года на автодороге между Тюменью и Свердловской областью произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись две легковушки. В одной из них ехали супруги с сыном. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба родителя погибли, а их ребенок с еще двумя пассажирами — ранены.