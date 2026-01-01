Трагедия на трассе под Тюменью унесла жизнь родителей четверых детей. Фото

В машине с погибшими ехал их сын с двумя друзьями.
Вечером 1 января текущего года на автодороге между Тюменью и Свердловской областью произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись две легковушки. В одной из них ехали супруги с сыном. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба родителя погибли, а их ребенок с еще двумя пассажирами — ранены.
«Lada и Toyota столкнулись сегодня на 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. В Lada ехали родители и их 11-летний сын, а также двое друзей мальчика, 11-ти и 12-ти лет. Водитель и пассажирка Lada, муж и жена 43-х лет, погибли. Дети получили ранения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пострадавших детей доставили в больницу. Водитель и пассажир второго авто также получили травмы. Как оказалось, погибшие были многодетной семьей, у них осталось четверо детей.
Предварительно, причиной ДТП стал вынос Lada на встречную полосу. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Происшествием заинтересовалась прокуратура — проводится проверка.
