В Берне приспустили флаги в знак траура по жертвам пожара в Кран-Монтане

Источник: Аргументы и факты

Государственные флаги Швейцарии на Федеральном дворце в Берне, где заседают правительство и парламент, приспущены на пять дней в знак траура по жертвам пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом сообщил президент и министр экономики конфедерации Ги Пармелен.

На пресс-конференции в Кран-Монтане он отметил: «Сегодня Швейцария скорбит».

По словам президента, решение приспустить флаги «символизирует обязательство» принять все меры, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем.

Напомним, в швейцарском городе Кран-Монтана произошел пожар в баре Le Constellation. Как сообщает Le Nouvelliste, в результате чрезвычайного происшествия погибли около 40 человек, еще около 100 человек получили травмы.

Позже посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо сообщил, что пожар в баре на швейцарском горном курорте Кран-Монтана мог быть спровоцирован взрывом петарды.