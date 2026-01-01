В Берне приспустили флаги в знак траура по жертвам пожара в Кран-Монтане

Государственные флаги Швейцарии на Федеральном дворце в Берне, где заседают правительство и парламент, приспущены на пять дней в знак траура по жертвам пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом сообщил президент и министр экономики конфедерации Ги Пармелен.