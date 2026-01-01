Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо доложил Путину о ситуации после удара ВСУ по селу в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации после удара ВСУ по селу Хорлы и гибели более 20 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

Путин заслушал доклад Сальдо по телефону. Глава области проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что новую информацию будут публиковать на сайте администрации региона по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших.

Напомним, что в результате удара украинских беспилотников по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из дронов нёс зажигательную смесь, перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные ликвидировали возникшее возгорание только под утро. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше