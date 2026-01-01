India TV: в Индии погибли 13 человек из-за употребления зараженной воды

В индийском городе Индор погибли 13 человек после употребления зараженной воды, более тысячи пострадали, передает India TV.
«Число погибших в результате вспышки заболевания, вызванной употреблением загрязненной воды в городе Индор, возросло до 13 человек. Среди погибших — шестимесячный ребенок и шесть женщин», — сказано в материале.
По данным телеканала, пострадали 1,3 тысячи человек. Из них более 100 госпитализировали.
