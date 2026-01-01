Ричмонд
India TV: в Индии погибли 13 человек из-за употребления зараженной воды

В Индии пострадали 1,3 тысячи человек из-за употребления зараженной воды.

Источник: Аргументы и факты

В индийском городе Индор погибли 13 человек после употребления зараженной воды, более тысячи пострадали, передает India TV.

«Число погибших в результате вспышки заболевания, вызванной употреблением загрязненной воды в городе Индор, возросло до 13 человек. Среди погибших — шестимесячный ребенок и шесть женщин», — сказано в материале.

По данным телеканала, пострадали 1,3 тысячи человек. Из них более 100 госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида зафиксировали 14 случаев заболевания легионеллёзом.