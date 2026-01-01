Житель Рязани убил мужчину и спрятал труп в лифте

В Рязани 61-летний мужчина зарезал своего знакомого и спрятал его труп в лифте. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в СУ СК России по региону.
Сам инцидент произошел 26 декабря в квартире в Октябрьском районе. После совместного застолья между убийцей и 35-летним хозяином квартиры возник конфликт. Пожилой мужчина схватил нож и несколько раз ударил им своего оппонента. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
— С целью сокрытия преступления фигурант ночью 29 декабря 2025 года вынес тело потерпевшего из квартиры и поместил его в лифт, — сказано в сообщении.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, передает сайт ведомства.
Похожий случай произошел в декабре в Подмосковье. Двое мужчин распивали алкоголь в квартире дома на Советской улице в Дмитрове. Между ними вспыхнул конфликт. Один из них взял нож и ударил им своего знакомого.
Другой инцидент произошел на 5-й Парковой улице в Москве. Там повздорили двое знакомых мужчин. Один из них зарезал другого. Подозреваемого задержали и впоследствии заключили его под стражу.