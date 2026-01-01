Житель Рязани убил мужчину и спрятал труп в лифте

Сам инцидент произошел 26 декабря в квартире в Октябрьском районе. После совместного застолья между убийцей и 35-летним хозяином квартиры возник конфликт. Пожилой мужчина схватил нож и несколько раз ударил им своего оппонента. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.