Алаудинов заявил, что за ударом по Хорлам стоят разведки Британии и ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил ТАСС, что разведки Великобритании и европейских стран стоят за ударом по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь.

По его словам, удар, нанесенный по мирным жителям в новогоднюю ночь, подтверждает, что украинская сторона предпринимает действия, препятствующие подписанию мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Удар, нанесенный по мирным жителям, празднующим Новый год в Херсонской области, еще раз доказывает то, что украинская сторона делает все для того, чтобы мирного соглашения между РФ и Украиной не было», — сказал он.

Алаудинов добавил, что за этими действиями стоят представители иностранных разведок, в первую очередь Великобритании и европейских государств.

«Которые очень заинтересованы в том, чтобы не было подписано мирное соглашение между Россией и Украиной», — заключил командир спецназа «Ахмат».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24, включая ребенка.

Позднее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил удар ВСУ по Херсонской области в новогоднюю ночь с трагедией в белорусской деревне Хатынь, уничтоженной фашистами в 1943 году. Он также заявил, что ответом на случившееся может быть лишь беспощадное возмездие, которое, по его словам, должно быть неминуемым и быстрым в ходе наступления российской армии.

