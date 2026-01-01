Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА, направлявшемся к Москве

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 1 января, сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, направлявшемся к Москве. Глава города добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в MAX.
Ранее мэр столицы сообщил, что силами противовоздушной обороны на подлете к Москве сбили два беспилотника. Всего вечером 1 января удалось уничтожить уже 20 вражеских БПЛА.