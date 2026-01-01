Ричмонд
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 21

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны РФ сбили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Всего с ночи на подлете к Москве уничтожено 29 БПЛА.

