В Финляндии арестовали моряков судна Fitbur по подозрению в повреждении кабеля

В Финляндии два моряка Fitbur арестованы, а еще два получили запрет на выезд из страны в связи с подозрением в повреждении кабеля. Об этом 1 января сообщили на сайте финской полиции.

Источник: Reuters

«Судно Fitburg, подозреваемое в причастности к инциденту с повреждением кабеля в Финском заливе, было сопровождено властями в гавань Кантвик 31 декабря», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследованием занимается Национальное бюро расследований Финляндии. Следственные действия на борту судна уже начались, включая сбор необходимых материалов и анализ ситуации. Также проводится обследование якоря судна, чтобы выяснить возможные повреждения, которые могли привести к инциденту.

Кроме того, в районе поврежденного кабеля начато подводное расследование с поддержкой пограничной службы и сил обороны Финляндии. Расследование продолжается в тесном сотрудничестве с пограничной охраной и силами обороны.

Финская береговая охрана 31 декабря сообщила о задержании судна по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Тогда корабль VL Turva прибыл на место и обнаружил, что якорная цепь судна находится в воде. Позже правительство Финляндии сообщило российскому посольству о задержании судна, среди членов экипажа которого были граждане России.