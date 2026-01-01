Спикер чешского парламента выступил против помощи ВСУ.
Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в новогоднем видеообращении к гражданам выступил против военной поддержки Украины и призвал перенаправить государственные расходы на нужды чешских семей. Обращение опубликовано 1 января на его странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).
Политик заявил, что власти не вправе финансировать поставки вооружений за рубеж за счет внутренних социальных программ. «Нельзя за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание совершенно бессмысленного конфликта. Нельзя деньги наших граждан раздавать иностранным гражданам только потому, что этого хочет выступающая за конфликт пропаганда», — сказал спикер.
Окамура связал свою позицию с ожиданиями от нового правительства, сформированного после прошедших в Чехии парламентских выборов. Он выразил уверенность, что кабинет будет проводить, по его словам, «прагматичную» политику, ориентированную на внутренние интересы республики, а не на внешнее давление. Спикер подчеркнул, что, по его мнению, Праге следует пересмотреть подход к санкциям и ограничительным мерам в энергетике.