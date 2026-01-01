Спикер парламента Чехии опротестовал помощь ВСУ за счет пенсионеров и инвалидов

Окамура связал свою позицию с ожиданиями от нового правительства, сформированного после прошедших в Чехии парламентских выборов. Он выразил уверенность, что кабинет будет проводить, по его словам, «прагматичную» политику, ориентированную на внутренние интересы республики, а не на внешнее давление. Спикер подчеркнул, что, по его мнению, Праге следует пересмотреть подход к санкциям и ограничительным мерам в энергетике.