Более 60 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за атаки БПЛА

Более 60 рейсов задерживаются и минимум 10 отменены в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
В связи с этим Ространснадзор взял под контроль ситуацию в аэропортах столичного авиаузла.
— В настоящее время Ространснадзор держит на контроле задержки рейсов в аэропортах Московского авиаузла. В зоне особого внимания — соблюдение прав пассажиров и требований федеральных авиационных правил при возникновении задержек, — говорится в Telegram-канале ведомства.
1 января официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.