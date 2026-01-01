Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 60 рейсов задержали в столичных аэропортах из-за атаки БПЛА

Более 60 рейсов задерживаются и минимум 10 отменены в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Более 60 рейсов задерживаются и минимум 10 отменены в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В связи с этим Ространснадзор взял под контроль ситуацию в аэропортах столичного авиаузла.

— В настоящее время Ространснадзор держит на контроле задержки рейсов в аэропортах Московского авиаузла. В зоне особого внимания — соблюдение прав пассажиров и требований федеральных авиационных правил при возникновении задержек, — говорится в Telegram-канале ведомства.

1 января официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше