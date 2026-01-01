В Берне приспустили флаги в знак траура по 40 жертвам пожара на горнолыжном курорте

«Сегодня Швейцария скорбит», — сказал он на пресс-конференции в Кран-Монтане и добавил, что решение приспустить флаги символизирует твёрдое обязательство властей сделать всё необходимое, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.
Как сообщил на той же пресс-конференции глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер, по последним данным, 40 человек погибли и порядка 115 получили ранения, причём большинство из пострадавших имеют тяжёлые травмы. Он приказал установить личности всех погибших, чтобы как можно скорее передать тела их семьям. Эта работа может занять несколько дней.
Напомним, в швейцарском городе Кран-Монтана произошёл пожар в баре Le Constellation. Заведение могло вмещать до 300 человек. Правоохранительные органы изначально заявили о взрыве неизвестного происхождения, приведшем к человеческим жертвам и ранениям. По предварительной информации некоторых СМИ, причиной могло стать использование пиротехнических средств.
