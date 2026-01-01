В Берне приспустили флаги в знак траура по 40 жертвам пожара на горнолыжном курорте

Как сообщил на той же пресс-конференции глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер, по последним данным, 40 человек погибли и порядка 115 получили ранения, причём большинство из пострадавших имеют тяжёлые травмы. Он приказал установить личности всех погибших, чтобы как можно скорее передать тела их семьям. Эта работа может занять несколько дней.