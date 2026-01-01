Путин вспомнил Одессу после ужасного преступления ВСУ в Новый год

Сальдо уточнил, что доложил Путину о террористической атаке ВСУ на мирных людей в Хорлах, о характере повреждений и предпринимаемых мерах помощи пострадавшим. «Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года», — написал Сальдо в telegram-канале. Отдельно он заявил, что власти региона готовят к публикации полные списки погибших в результате удара по населенному пункту.