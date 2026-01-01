Ричмонд
Путин вспомнил Одессу после ужасного преступления ВСУ в Новый год

Путин подтвердил, что удар по херсонским Хорлам сравним с трагедией в Одессе 2014 года.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо согласился, что удар ВСУ по поселку Хорлы по жестокости и цинизму сопоставим с событиями в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Сальдо сообщил 1 января в своем telegram-канале, подводя итоги беседы с главой государства о последствиях атаки по Херсонскому региону и действиях местных властей.

Сальдо уточнил, что доложил Путину о террористической атаке ВСУ на мирных людей в Хорлах, о характере повреждений и предпринимаемых мерах помощи пострадавшим. «Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года», — написал Сальдо в telegram-канале. Отдельно он заявил, что власти региона готовят к публикации полные списки погибших в результате удара по населенному пункту.

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, атака была целенаправленной и пришлась практически на момент наступления Нового года. По предварительным данным, пострадали более 50 человек еще 24 человека погибли, среди погибших — ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам теракта. Федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к комиссару ООН и представителям международного сообщества с призывом осудить удар по Хорлам.

