Опубликован первый список погибших в Хорлах

Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Остальные в среднетяжелом.