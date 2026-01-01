Опубликован первый список погибших в Хорлах, опознаны семь человек. Об этом следует с сайта губернатора.
— Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р. Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р. Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р. Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р. Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р. Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р. Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р. — говорится в документе.
В ведомстве также уточнили, что установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.
1 января президент России Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о ходе следственных действий.
Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Остальные в среднетяжелом.