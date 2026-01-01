Установлены личности семерых погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Установлены личности 7 погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.
«Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. На данный момент установлены личности семи погибших в результате удала БПЛА украинских террористов», — говорится в сообщении.
