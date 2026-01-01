Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Установлены личности семерых погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

В Херсонской области установили личности 7 погибших в результате атаки ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Установлены личности 7 погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах, сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.

«Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. На данный момент установлены личности семи погибших в результате удала БПЛА украинских террористов», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше